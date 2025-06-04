ABD Hizmet Sektörü PMI Verileri Beklentilerin Altında Kaldı

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 1,7 puan azalışla 49,9 oldu ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ISM, mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi mayısta önceki aya kıyasla 1,7 puan azalarak 49,9'a indi. Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 52 değerini alması yönündeydi.

Hizmet sektöründe Haziran 2024'ten bu yana ilk kez daralmaya işaret eden endeks, nisanda 51,6 olarak kaydedilmişti. Üretim endeksi, mayısta aylık bazda 3,7 puan düşerek 50'ye, yeni siparişlere ilişkin endeks de 5,9 puan azalarak 46,4'e geriledi.

İstihdam endeksi ise bu dönemde 1,7 puan artarak 50,7'ye çıktı. Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 10 alt sektöründe büyüme görülürken, 8 sektörde daralma kaydedildi.

Perakende ticaret, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, finans ve sigorta, inşaat, ulaştırma ve depolama, toptan ticaret ile diğer hizmetler daralma kaydedilen sektörler oldu.

S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi mayısta bir önceki aya kıyasla 2,9 puan artışla 53,7'ye ulaştı. Endekse dair öncü veri 52,3 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, nisanda 50,8 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da mayısta bir önceki aya kıyasla 2,4 puan yükselerek 53 değerine çıktı. Endekse dair öncü veri 52,1 olarak hesaplanmıştı. Bileşik PMI nisanda 50,6 olarak kayıtlara geçmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.