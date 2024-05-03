ABD Hizmet Sektörü PMI Nisanda Beklentilerin Altında Gerçekleşti

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda aylık bazda 2 puan azalışla 49,4'e inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ISM, nisan ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi nisanda önceki aya kıyasla 2 puan azalarak 49,4'e düştü.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 52 değerini alacağı yönündeydi.

Aralık 2022'den bu yana hizmet sektöründeki ilk daralmaya işaret eden endeks, martta 51,4 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, nisanda aylık bazda 6,5 puan azalarak 50,9'a, yeni siparişlere ilişkin endeks de 2,2 puan azalışla 52,2'ye düştü. İstihdam endeksi ise bu dönemde 2,6 puan azalarak 45,9'a indi.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 12 alt sektöründe büyüme kaydedilirken, 6 sektörde düşüş kaydedildi. Diğer hizmetler, bilişim, sanat, eğlence ve dinlenme, gayrimenkul, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler ile ulaşım ve depolama, düşüş kaydedilen sektörler oldu.

Hizmet sektörü PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global nisan ayına ait hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi nisanda bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak 51,3'e geriledi.

Öncü veri 50,9 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, martta 51,7 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da nisanda bir önceki aya kıyasla 0,8 puan azalışla 51,3'e indi.

Öncü veri 50,9 olarak açıklanmıştı. Bileşik PMI martta 52,1 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.