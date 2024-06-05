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ABD Hizmet Sektörü PMI Mayısta Beklentilerin Üzerinde Arttı

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ABD'de hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta piyasa beklentilerinin üzerinde artarak 53,8'e yükseldi. Üretim, yeni siparişler ve istihdam endeksleri de artış gösterdi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 4,4 puan artışla 53,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ISM, mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi mayısta önceki aya kıyasla 4,4 puan artarak 53,8'e yükseldi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 51 değerini alması yönündeydi.

Dokuz ayın en yüksek seviyesine çıkan ve hizmet sektöründeki büyümeye işaret eden endeks, nisanda 49,4 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, mayısta aylık bazda 10,3 puan artarak 61,2'ye ve yeni siparişlere ilişkin endeks 1,9 puan artışla 54,1'e çıktı. İstihdam endeksi de bu dönemde 1,2 puan artarak 47,1'e yükseldi.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 13 alt sektöründe büyüme görülürken, 5 sektörde düşüş kaydedildi. Perakende ticaret, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, sanat, eğlence ve dinlenme, konaklama ve yemek hizmetleri ile madencilik düşüş kaydedilen sektörler oldu.

Hizmet sektörü PMI verisi tahminler dahilinde gerçekleşti

Öte yandan, S&P Global mayıs ayına ait hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi mayısta bir önceki aya kıyasla 3,5 puan artarak 54,8'e çıktı.

Öncü veriye paralel gerçekleşen ve 12 ayın en yüksek seviyesini kaydeden hizmet sektörü PMI, nisanda 51,3 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise mayısta bir önceki aya kıyasla 3,2 puan artışla 54,5'e yükseldi.

Öncü veri 54,4 olarak açıklanmıştı. Bileşik PMI nisanda 51,3 olarak kaydedilmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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