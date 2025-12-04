Haberler

ABD'de ISM hizmet endeksi kasımda yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü'nün (ISM) açıkladığı hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasım ayında 52,6'ya çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. Bu değer, ekim ayındaki 52,4 seviyesinin üzerinde ve sektörde büyümeye işaret ediyor.

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 52,6'ya çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ISM, kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi kasımda önceki aya kıyasla 0,2 puan artarak 52,6 değerine ulaştı.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 52 değerini alması yönündeydi.

Kasımda sektörde büyüme olduğuna işaret eden endeks, ekimde 52,4 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, kasımda aylık bazda 0,2 puan artışla 54,5'e ve istihdam endeksi 0,7 puan yükselişle 48,9'a ulaştı. Yeni siparişlere ilişkin endeks ise 3,3 puan azalarak 52,9'a indi.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 12 alt sektöründe büyüme görülürken, 5 alt sektöründe daralma kaydedildi.

Büyüme kaydeden sektörler, perakende ticaret, sanat, eğlence ve rekreasyon, konaklama ve yiyecek hizmetleri, toptan ticaret, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım, eğitim hizmetleri, kamu yönetimi, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, finans ve sigortacılık, bilgi, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler ve kamu hizmetleri olarak sıralandı.

İnşaat, gayrimenkul, kiralama ve leasing, madencilik, şirket yönetimi ve destek hizmetleri ile ulaşım ve depolama ise daralma görülen sektörler oldu.

S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de kasım ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi kasımda bir önceki aya kıyasla 0,7 puan azalışla 54,1'e indi.

Endekse dair öncü veri 55 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, ekimde 54,8 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da kasımda bir önceki aya kıyasla 0,4 puan azalarak 54,2 değerine geriledi.

???????Endekse dair öncü veri 54,8 olarak hesaplanmıştı. Bileşik PMI ekimde 54,6 olarak kayıtlara geçmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
ABD'de F-16 savaş uçağı düştü

ABD'de F-16 savaş uçağı düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP lideri, 'Deden neredeydi?' dedi, belgeli yanıt geldi

CHP lideri, "Deden neredeydi?" dedi, belgeli yanıt geldi
Memur, adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı

Adliyeden 25 kilo altını böyle çıkarmış! Fotoğrafı da ortaya çıktı
Tanju Özcan Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı

Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı
Sakın bunu yapmayın! Aracına koyduğu su şişesi 500 bin TL'lik fatura çıkardı

Sakın bunu yapmayın! Aracındaki su şişesi 500 bin TL fatura çıkardı
CHP lideri, 'Deden neredeydi?' dedi, belgeli yanıt geldi

CHP lideri, "Deden neredeydi?" dedi, belgeli yanıt geldi
Görüntü İzmir'den! Sesleri duyup önce kayda aldı, sonra polisi aradı

Sesleri duyup önce kayda aldı, sonra polisi aradı
Afganistan'da 13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde infaz etti

13 yaşındaki çocuk, ailesinin katilini binlerce kişinin önünde öldürdü
Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı

Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı
Aboubakar'dan çok konuşulacak Icardi-Osimhen kıyaslaması

Icardi mi yoksa Osimhen mi? Verdiği cevapla yıldız ismi ezip geçti
ABD'li senatörden Trump'a ağır sözler: Irkçı bağnaz, yabancı düşmanı, İslamofobik

Trump'ın çöp dediği senatörün dedikleri yenilir yutulur gibi değil
Mbappe yine durdurulamadı! Real Madrid'in 3 maçlık galibiyet hasreti sona erdi

Bu adamı kim durduracak?
Önce komşusuyla oğlunu sonra bedava içki vermeyen işletmeciyi öldürdü

Şehri ayağa kaldıran olay! Saatler içerisinde 3 cinayet işledi
12 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü 'gizli odada' yakalandı

Saklandığı yer şeytanın aklına gelmez! Kaçışı böyle son buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.