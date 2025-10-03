ABD Hizmet Sektörü PMI Endeksi Eylül'de Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 50'ye düşerek beklentilerin altında kaldı.

ISM, eylül ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi eylülde önceki aya kıyasla 2 puan azalarak 50 değerine indi.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 51,8 değerini alması yönündeydi.

Eylülde sektörde ne büyüme ne de daralma olduğuna işaret eden endeks, ağustosta 52 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, eylülde aylık bazda 5,1 puan azalarak 49,9'a ve yeni siparişlere ilişkin endeks 5,6 puan azalışla 50,4'e geriledi. İstihdam endeksi ise aynı dönemde 0,7 puan artışla 47,2 oldu.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 10 alt sektöründe büyüme görülürken, 7 alt sektöründe daralma kaydedildi.

Büyüme kaydeden sektörler, konaklama ve yiyecek hizmetleri, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım, diğer hizmetler, bilişim, kamu yönetimi, eğitim hizmetleri, toptan ticaret, finans ve sigorta, ulaşım ve depolama ve kamu hizmetleri olarak sıralandı.

Madencilik, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, inşaat, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, profesyonel, bilimsel ve teknik Hizmetler, perakende ticaret ile gayrimenkul, kiralama ve leasing ise daralma görülen sektörler oldu.

S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de eylül ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi eylülde bir önceki aya kıyasla 0,3 puan azalışla 54,2'ye indi.

Endekse dair öncü veri 53,9 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, ağustosta 54,5 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da eylülde bir önceki aya kıyasla 0,7 puan azalarak 53,9 değerine düştü.

Endekse dair öncü veri 53,6 olarak hesaplanmıştı. Bileşik PMI ağustosta 54,6 olarak kayıtlara geçmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.