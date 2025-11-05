ABD Hizmet Sektörü PMI Ekimde Beklentilerin Üzerinde Artış Gösterdi

NEW ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 52,4'e çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ISM, ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi ekimde önceki aya kıyasla 2,4 puan artarak 52,4 değerine ulaştı.

Piyasa beklentisi, endeksin bu dönemde 50,7 değerini alması yönündeydi.

Ekimde sektörde büyüme olduğuna işaret eden endeks, eylülde 50 olarak kaydedilmişti.

Üretim endeksi, ekimde aylık bazda 4,4 puan artışla 54,3'e, yeni siparişlere ilişkin endeks 5,8 puan yükselişle 56,2'ye ve istihdam endeksi 1 puan artarak 48,2'ye ulaştı.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 11 alt sektöründe büyüme görülürken, 6 alt sektöründe daralma kaydedildi.

Büyüme kaydeden sektörler, konaklama ve yiyecek hizmetleri, perakende ticaret, toptan ticaret, gayrimenkul, kiralama ve leasing, sağlık hizmetleri ve sosyal yardım, kamu hizmetleri, ulaşım ve depolama, tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık, bilgi, profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler ile eğitim hizmetleri olarak sıralandı.

Sanat, eğlence ve rekreasyon, şirket yönetimi ve destek hizmetleri, finans ve sigortacılık, kamu yönetimi, inşaat ile diğer hizmetler ise daralma görülen sektörler oldu.

S&P Global'in hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de ekim ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, hizmet sektörü PMI verisi ekimde bir önceki aya kıyasla 0,6 puan artışla 54,8'e çıktı.

Endekse dair öncü veri 55,2 olarak açıklanmıştı. Hizmet sektörü PMI, eylülde 54,2 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ekimde bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artarak 54,6 değerine ulaştı.

Endekse dair öncü veri 54,8 olarak hesaplanmıştı. Bileşik PMI eylülde 53,9 olarak kayıtlara geçmişti.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.