ABD Hizmet Sektörü PMI Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 1,6 puan azalışla 50,3'e düşerek beklentilerin altında kaldı. ISM hizmet sektörü PMI verisi mayısta önceki aya kıyasla 1,6 puan azalarak 50,3 değerine indi. Hizmet sektörü büyümesindeki yavaşlamaya işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 51,8 olması yönündeydi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayısta aylık bazda 1,6 puan azalışla 50,3'e düşerek beklentilerin altında kaldı.

ISM, mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi mayısta önceki aya kıyasla 1,6 puan azalarak 50,3 değerine indi.

Hizmet sektörü büyümesindeki yavaşlamaya işaret eden veriye ilişkin piyasa beklentisi 51,8 olması yönündeydi. Endeks, nisanda ise 51,9 olmuştu.

Üretim endeksi, mayısta aylık bazda 0,5 puanlık azalışla 51,5'e, yeni siparişlere ilişkin endeks de 3,2 puan düşüşle 52,9 seviyesine geriledi. İstihdam endeksi ise bu dönemde 1,6 puan azalarak 49,2 oldu.

ISM hizmet endeksi için yapılan anketler, hizmet sektörünün 11 endüstrisinde büyüme olduğunu ortaya koydu.

Hizmet sektörü PMI verisinde aşağı yönlü revizyon

Öte yandan, S&P Global de mayıs ayına ilişkin hizmet sektörü PMI nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, mayıs ayı hizmet sektörü PMI verisi 55,1'den 54,9'ya revize edildi. Hizmet sektörü PMI, nisanda 53,6 olmuştu.

Mayıs ayına ait hizmet sektörü PMI verisi, aşağı yönlü revizyona rağmen sektörde Nisan 2022'den bu yana en güçlü genişlemeye işaret etmeye devam etti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise mayısta 54,5'ten 54,3'e revize edildi. Bileşik PMI, nisanda 53,4 değerini almıştı.

ISM ve PMI verilerinin 50'nin üzerinde değer alması genişlemeye, 50'nin altında değer alması ise daralmaya işaret ediyor.