ABD, Hindistan ile savunma ve yüksek teknoloji ticaretindeki engelleri kaldırmaya hazır

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Hindistan ile savunma ve yüksek teknoloji gibi kritik alanlarda ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya hazır olduklarını açıkladı. Sullivan, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile de bir araya geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD'nin savunma ve yüksek teknoloji gibi kritik alanlarda Hindistan ile ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya hazır olduğunu bildirdi.

The Straits Times'ın haberine göre, Sullivan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki temasları kapsamında iş insanlarıyla bir araya geldi.

Sullivan, buradaki açıklamasında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Washington ziyaretinde birçok konunun masada olacağına işaret ederek, Modi'nin ziyaretinde ABD ile Hindistan arasında savunma ve yüksek teknoloji gibi kritik alanlarda ticaretin önündeki engelleri kaldıracak adımlar atılabileceğini kaydetti.

Bu alanların 5G ve 6G telekomünikasyon teknolojisi, yarı iletken tedarik zincirleri, yapay zeka ve gelişmiş bilgi işlem gibi "stratejik alanlarda olabileceğini aktaran Sullivan, Modi ile de bir araya geldi.

Jake Sullivan, Modi'nin 22 Haziran'da Washington'a yapacağı resmi ziyaret için son hazırlıkları yapmak amacıyla Hindistan'da bulunuyor.