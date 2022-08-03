ABD Hazine Bakanlığından 98 milyar dolarlık tahvil ihracı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Hazine Bakanlığından 98 milyar dolarlık tahvil ihracı

ABD Hazine Bakanlığından 98 milyar dolarlık tahvil ihracı

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 98 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

 - Güncelleme:

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 98 milyar dolarlık devlet tahvili satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 9 Ağustos'ta 42 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 10 Ağustos'ta 35 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 11 Ağustos'ta 21 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 98 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 43,9 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı aktarıldı.

Tahvil ihraçlarının miktarında azalmaya giden Hazine Bakanlığı, bunun gelecek çeyrekte de devam edeceğini bildirdi.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title