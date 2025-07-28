ABD Hazine Bakanlığı'ndan Borçlanma Tahmini 1 Trilyon Dolar

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ABD Hazine Bakanlığı, 2023 yılının üçüncü çeyreği için borçlanma tahminini 1 trilyon dolara çıkardığını açıkladı. Ayrıca, 2025'in üçüncü çeyreğinde 1,007 trilyon dolar borçlanma bekleniyor.

ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 1 trilyon dolara çıkardı.

Bakanlık, bu yılın temmuz-eylül ve ekim-aralık dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin 2025'in üçüncü çeyreğinde 1,007 trilyon dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, borçlanma tahmininin nisan ayında duyurulan tahminden 453 milyar dolar yüksek olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu yılın son çeyreğinde de 590 milyar dolar borçlanmanın ve aralık sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olmasının beklendiği ifade edildi.

Ayrıca hazinenin nisan-haziran döneminde 65 milyar dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 457 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, nisan ayında paylaştığı tahminde, hazinenin yılın ikinci çeyreğinde 514 milyar dolar borçlanmasının beklendiğini, haziran sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

            Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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