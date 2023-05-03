ABD Hazine Bakanlığı'ndan 96 milyar dolarlık tahvil ihracı

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 96 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 96 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 9 Mayıs'ta 40 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 10 Mayıs'ta 35 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 11 Mayıs'ta 21 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 96 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 20,8 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.