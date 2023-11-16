ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı: Tahvil Piyasası Şoklara Rağmen Düzenli İşliyor

ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Nellie Liang, bu yıl ortaya çıkan bölgesel bankacılık krizi ve tahvil faizlerindeki oynaklık gibi çeşitli şok ve streslere rağmen tahvil piyasasının düzenli işlediğini söyledi.

NEW ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Nellie Liang, bu yıl ortaya çıkan bölgesel bankacılık krizi ve tahvil faizlerindeki oynaklık gibi çeşitli şok ve streslere rağmen tahvil piyasasının düzenli işlediğini söyledi.

Liang, New York'ta düzenlenen 2023 ABD Hazine Piyasası Konferansı'nda yaptığı konuşmada, bu yılın tahvil piyasası için hareketli geçtiğini dile getirdi.

Tahvil faizlerindeki yüksek oynaklığa işaret eden Liang, hedeflerin üzerindeki enflasyonun oluşturduğu ekonomik ortamda faiz oranlarının keskin şekilde yükselmeye devam ettiğini aktardı.

Liang, Hazinenin 10 yıllık tahvil getirisinin geçen ay yüzde 5'e dokunduğunu anımsatarak faiz oranlarındaki artışların finansal sektör stresleri ve jeopolitik riskler nedeniyle kesintiye uğradığını belirtti.

Silikon Vadisi Bankası ile Signature Bank'ın iflasları sonrasında da başarısızlıklarının ardından martta 2 yıllık Hazine tahvili getirisinin aşırı yükseldiğini hatırlatan Liang, "Yine de tahvil piyasası likidite koşulları düzenli kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Liang, zaman içinde en az maliyetle devleti finanse etmeye çalıştıklarına dikkati çekerek borçlanma kararlarını düzenli ve öngörülebilir ihraç çerçevesinde aldıklarını kaydetti.

Geçen hafta Hazine menkul kıymet işlemleri için takas hizmetleri sağlayan Çin Sanayi ve Ticaret Bankasına (ICBC) yapılan fidye yazılımı saldırısına işaret eden Liang, "Hazine, siber olaylara müdahale prosedürlerini etkinleştirdi. Firma hızla alternatif işlemlere geçti, olay diğer firmalara yayılmadı ve tahvil piyasaları üzerinde kayda değer bir etki yaratmadı." diye konuştu.

Liang, kilit finans sektörü katılımcıları ve federal düzenleyicilerle düzenli iletişim halinde olduklarını vurgulayarak aynı zamanda tahvil piyasaları üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirmeye devam ettiklerini bildirdi.

Tahvil piyasası likiditesinin yüksek volatiliteye rağmen iyi bir şekilde ayakta kaldığını dile getiren Liang, ancak meydana gelebilecek herhangi bir önemli aksaklığa karşı düzenleyicilerin dayanıklılığı artırmaya yönelik çalışmalarının devam etmesi gerektiğini anlattı.

Liang, "Bu yıl içinde ortaya çıkan çeşitli şok ve streslere rağmen tahvil piyasasının işleyişi düzenli bir seyir izliyor." ifadesini kullanarak tahvil piyasasının dayanıklılığını güçlendirmeye ilişkin çabaların da gelecek yıllarda çok fayda sağlayacağını söyledi.