ABD Hazine Bakanlığı, IMF'nin kota kaynaklarının artırılmasını destekleyecek

ABD Hazine Bakanlığının Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Jay Shambaugh, IMF'nin kota kaynaklarının artırılmasını destekleyeceklerini açıkladı. Shambaugh, IMF'nin güçlendirilmesi ve küresel finansal güvenlik ağının merkezinde yer alması için kotaların eşit oranda artırılmasını desteklediklerini belirtti.

ABD Hazine Bakanlığının Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Müsteşarı Jay Shambaugh, üye ülkeler için Uluslararası Para Fonunun (IMF) kota kaynaklarının artırılmasını destekleyeceklerini bildirdi.

???????Shambaugh, Küresel Kalkınma Merkezi'nde IMF ve gelişmekte olan ülkelere destek konusunda yaptığı konuşmada, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelmek için IMF'nin nasıl güçlendirilebileceğini değerlendirdi.

ABD'nin kuruluşundan bu yana IMF'yi güçlü bir şekilde desteklediğini anımsatan Shambaugh, IMF'ye yeniden yatırım yapma taahhüdünde bulunduklarını kaydetti.

Shambaugh, "Bu yıl, IMF'nin küresel finansal güvenlik ağının merkezinde yer alan bir paydaş kurum olarak güçlendirilmesi hedefiyle tüm üyeler genelinde geniş bir artış için kotaların artırılmasını destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kotaların eşit oranda artırılması yoluyla IMF'nin daha kota bazlı bir kurum haline getirilmesini güçlü bir şekilde desteklediklerini belirten Shambaugh, kotaların IMF'nin temelini oluşturduğunu, üyelerin oy kullanma gücünü ve IMF finansmanına erişimini belirlediğini aktardı.

Shambaugh, IMF'yi kota bazlı bir kurum olarak yeniden yapılandıracak eşit oranda kota artışının IMF'nin borç alınan kaynaklara olan bağımlılığını azaltacağını, fona daha tutarlı ve öngörülebilir düzeyde kaynak sağlayacağını ifade etti.