Haberler

ABD Hazine Bakanlığı 4. Çeyrek Borçlanma Tahminini Düşürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Hazine Bakanlığı, 2023 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 569 milyar dolara düşürdü. Açıklamada, gelecek yılın ilk çeyreğinde de borçlanmanın 578 milyar dolar olarak öngörüldüğü belirtildi.

NEW ABD Hazine Bakanlığı, bu yılın dördüncü çeyreğine ilişkin borçlanma tahminini 569 milyar dolara düşürdü.

Bakanlık, bu yılın Ekim-Aralık ve 2026'nın Ocak-Mart dönemlerine ilişkin borçlanma tahminlerini açıkladı.

Açıklamada, hazinenin 2025'in dördüncü çeyreğinde 569 milyar dolar borçlanmasının beklendiği belirtildi.

Aralık sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, borçlanma tahmininin temmuz ayında duyurulan tutardan 21 milyar dolar düşük olduğu aktarıldı.

Açıklamada, gelecek yılın ilk çeyreğinde de 578 milyar dolar borçlanmanın ve mart sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olmasının beklendiği ifade edildi.

Hazinenin temmuz-eylül döneminde 1,058 trilyon dolar borçlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çeyrek sonunda nakit dengesinin 891 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık, temmuz ayında paylaştığı tahminde, hazinenin yılın üçüncü çeyreğinde 1,007 trilyon dolar borçlanmasının beklendiğini, eylül sonu nakit dengesinin 850 milyar dolar olacağının öngörüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme! Beklenen kriminal rapor dosyaya girdi

Güllü'nün ölümünde beklenen rapor geldi! Akıllardaki soru yanıt buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Henüz 2 yaşındaydı! Korkunç hata minik Leyla'yı hayattan kopardı

Henüz 2 yaşındaydı! Korkunç hata minik Leyla'yı hayattan kopardı
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Altında her şey alt üst oldu! Dev bankalardan açıklamalar peş peşe

Altında her şey alt üst oldu! Dev bankalardan açıklamalar peş peşe
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e sert sözler

Erdoğan'dan Kabine sonrası sert çıkış: Özel'e şans tanımıştık ama...
ABD'nin gözünü diktiği ülke! Her yerinden altın, elmas ve petrol fışkırıyor

ABD gözünü buraya dikti! Altın, elmas ve petrol fışkırıyor
İsrail İHA'ları vurdu! Bilanço ağır

İsrail İHA'ları vurdu! Bilanço ağır
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.