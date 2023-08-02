ABD Hazine Bakanlığı 103 Milyar Dolarlık Tahvil Satışı Duyurdu

ABD Hazine Bakanlığı, gelecek hafta 3, 10 ve 30 yıl vadeli toplam 103 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu. İhaleler sonucunda yaklaşık 19 milyar dolarlık yeni nakit yaratılması bekleniyor.

NEW ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 103 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelecek hafta 3 tahvil ihalesinin gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, 8 Ağustos'ta 42 milyar dolar tutarında 3 yıl vadeli, 9 Ağustos'ta 38 milyar dolar tutarında 10 yıl vadeli ve 10 Ağustos'ta 23 milyar dolar tutarında 30 yıl vadeli tahvillerin ihraç edileceği belirtildi.

Toplam 103 milyar dolarlık devlet tahvili satışının gerçekleştirileceği aktarılan açıklamada, söz konusu ihracın yaklaşık 19 milyar dolarlık yeni nakit yaratacağı kaydedildi.