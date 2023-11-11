ABD Hazine Bakanı Yellen ve Çin Başbakan Yardımcısı Hı "iletişimi yoğunlaştırma" konusunda anlaştı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile "iletişimi yoğunlaştırma" konusunda anlaştıklarını belirterek, borç sorunlarından iklim değişikliğiyle ilgili ekonomik konulara kadar küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya...

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'in ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile "iletişimi yoğunlaştırma" konusunda anlaştıklarını belirterek, borç sorunlarından iklim değişikliğiyle ilgili ekonomik konulara kadar küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Yellen, düzenlediği basın toplantısında, Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile iki gün süren görüşmelerine ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD-Çin ilişkilerinin çağın en önemli ilişkilerinden olduğuna dikkati çeken Yellen, ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarını korumak için zaman zaman ekonomik araçları kullansalar da iki ülke arasında her iki tarafa da fayda sağlayan, sağlıklı ve istikrarlı bir ekonomik ilişki vizyonuna sahip olduklarını kaydetti.

Yellen, bu vizyonu ilerletmek için ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaklaşık bir yıl önce yaptığı görüşmeden bu yana önemli ilerleme kaydedildiğine inandığını söyledi.

"Samimi, doğrudan ve verimli görüşmeler yaptık"

Biden'ın ikili iletişimi derinleştirme talimatının ardından gerçekleştirilen temaslara değinen Yellen, makroekonomik gelişmelerden, ekonomik ilişkilerin niteliğine, iklim değişikliğinden düşük gelirli ülkelerdeki borç sıkıntılarına kadar birçok konuda samimi ve yapıcı toplantılar yaptıklarını dile getirdi.

Yellen, iki gün boyunca Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile "samimi, doğrudan ve verimli görüşmeler" yaptıklarına işaret ederek, mevcut belirsiz küresel manzaranın ileriye yönelik esnek iletişim hatlarının sürdürülmesini özellikle hayati hale getirdiğini vurguladığını aktardı.

Görüşmelerde iki ülkeye de fayda sağlayacak sağlıklı bir ekonomik ilişkiye ulaşma hedefi hakkında konuştuğunu anlatan Yellen, ABD ekonomisini Çin'den ayrıştırmaya çalışmadıklarını yineledi.

Yellen, ayrışmanın hem ABD'ye hem de Çin'e zarar vereceğini ve dünya için istikrarı bozacağını vurgulayarak, "Ancak sağlıklı bir ekonomik ilişki, Amerikalı işçilere ve firmalara adil davranılmasını gerektirir. Çin'in piyasa dışı politikalarının ve uygulamalarının genişliği ve derinliği ile bunların küresel yayılmaları hakkındaki endişelerimi dile getirdim. Bunlar ABD'deki işletmelerden sık sık duyduğum endişeler." dedi.

"Rusya'ya yardım eden firmalar ciddi sonuçlarla karşılaşacak" uyarısı

Küresel zorluklara yönelik, iklim finansmanı konusundaki işbirliğini geliştirebilecekleri belirli alanları da ele aldıklarını aktaran Yellen, küresel finansal istikrarı teşvik etme çabalarının yanı sıra Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu ve uluslararası finansal mimarinin diğer bölümlerinin güçlendirilmesinin öneminden de bahsettiklerini kaydetti.

Yellen, Çin'in grafit ve diğer kritik mineraller üzerindeki ihracat kontrolleri hakkındaki endişelerini de dile getirdiklerini belirterek, firmaların Rusya'nın savunma sanayi sektörüne maddi destek sağlamaması gerektiğini, yaptıkları takdirde ciddi sonuçlarla karşılaşacaklarını vurguladığını belirtti.

Hı ile düzenli bir iletişim temposunun sürdürülmesi dahil "iletişimi yoğunlaştırma" konusunda anlaştıklarını kaydeden Yellen, "Borç sorunlarından iklim değişikliğiyle ilgili ekonomik konulara kadar küresel zorluklar üzerinde birlikte çalışmaya kararlıyız. İki ülke de ABD ile Çin'deki şirketler ve işçiler için eşit şartlar sağlayan ve iki halkın yararına olacak sağlıklı bir ekonomik ilişki hedefini memnuniyetle karşıladığımızı ortaklaşa ifade etti." diye konuştu.

ICBC'ye yapılan fidye yazılımı saldırısı da görüşüldü

ABD ile Çin arasında hala birçok anlaşmazlık alanı olduğuna işaret eden Yellen, ulaştıkları mutabakata göre hareket edeceklerini ve karşı taraftan da aynısını beklediklerini vurguladı.

Yellen, görüşmelerinin Biden ile Şi arasında verimli bir toplantı için daha fazla zemin hazırlanmasına yardımcı olduğunu da belirterek, gelecek haftaki Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantılarına Çin'in de katılacağını anımsattı.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlaya Yellen, Çin'in para birimi üzerindeki aşağı yönlü baskıyı sermaye çıkışlarını artırabilecek bir risk olarak gördüğünü ve ekonomik sorunları güçlü bir şekilde ele aldığına ve daha ileri adımlar atmaya hazır olduğuna inandığını kaydetti.

Yellen, finansal kurumların yanı sıra Rusya'ya ekipman akışına yardımcı olabilecek Çinli firmaların da olduğuna dair kanıtlar gördüklerini ifade etti.

Çin Sanayi ve Ticaret Bankasına (ICBC) yapılan fidye yazılımı saldırısının ABD'nin tahvil piyasası üzerinde bir etkisini görmediğini aktaran Yellen, bu konuda da Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile görüştüklerini bildirdi.

Yellen ve Hı'nın arasındaki doğrudan iletişim düzenli bir şekilde sürdürülecek

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı da Yellen'ın Çin Başbakan Yardımcısı Hı ile iki gün süren görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Yellen ve Hı'nın yurt içi ve küresel makroekonomik ve finansal gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Yellen ve Hı'nın ABD-Çin ekonomik ilişkilerinin önemli temelleri üzerinde anlaştığı belirtilen açıklamada, iki tarafın ortak çözümlere yönelik çalışmak, mümkün olan yerlerde anlaşmazlıkları ele almak ve istenmeyen gerilimlere yol açan yanlış algılamaları önlemek amacıyla iletişimi yoğunlaştırma konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

Açıklamada, Yellen ve Hı'nın aralarındaki doğrudan iletişimi düzenli bir şekilde sürdürmeyi taahhüt ettiği kaydedilerek, ABD ve Çin'in ekonomilerini ayrıştırmaya çalışmadığı vurgulandı.