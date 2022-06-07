ABD Hazine Bakanı Yellen: "Enflasyonu yaşayan tek ülke biz değiliz" - Haberler

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ABD Hazine Bakanı Yellen: "Enflasyonu yaşayan tek ülke biz değiliz"

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD Hazine Bakanı Yellen: 'Enflasyonu yaşayan tek ülke biz değiliz'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede enflasyonun kabul edilemez seviyede bulunduğunu ancak ABD'nin enflasyonu yaşayan tek ülke olmadığını ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede enflasyonun kabul edilemez seviyede bulunduğunu ancak ABD'nin enflasyonu yaşayan tek ülke olmadığını ifade etti.

Yellen, ABD Senatosunun Finans Komitesinde 2023 mali yılına ilişkin bütçe talebinin görüşüldüğü oturuma katıldı.

Oturumun başında yaptığı konuşmada Yellen, ABD ekonomisinin geçen 1,5 yılda güçlü bir toparlanma yaşadığını söyledi.

Tarihi bir toparlanma döneminden istikrarlı bir büyümeye geçiş dönemine girildiğini aktaran Yellen, "Şu anda, kabul edilemez enflasyon seviyelerinin yanı sıra salgının tedarik zincirleri üzerindeki etkisinin neden olduğu aksamalarla ilişkili ters rüzgarlar ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşından kaynaklanan petrol ve gıda piyasalarında arz yönlü bozulmaların etkileri de dahil olmak üzere makroekonomik zorluklarla karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Uygun bir bütçe duruşuna ihtiyaç var"

Yellen, iş gücü piyasasının gücünü zayıflatmadan enflasyonist baskıları azaltmak için ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası eylemlerini tamamlamak için uygun bir bütçe duruşuna ihtiyaç olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bütçe teklifinin Amerikalıların maliyetlerini düşürmeye yardımcı olabileceğini belirten Yellen, bütçe teklifinde açıkları azaltan ve ekonomik borç yükünü düşük tutan akıllı, mali açıdan sorumlu yatırımların önerildiğini aktardı.

Yellen, küresel bir asgari vergi de dahil olmak üzere uluslararası vergi reformuna yönelik küresel anlaşma üzerinde ilerlemeye odaklandığını da vurgulayarak, Kongre'nin küresel asgari vergiyi yasama gündeminin bir parçası olarak uygulamasını umduğunu dile getirdi.

"Enflasyonu hemen her gelişmiş ülkede görebilirsiniz"

Konuşmasının ardından Finans Komitesi üyelerinin sorularını yanıtlayan Yellen, enflasyona ilişkin bir soru üzerine, "Enflasyonu yaşayan tek ülke biz değiliz. Bunu dünyadaki hemen her gelişmiş ülkede görebilirsiniz." yanıtını verdi.

Yellen, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın enerji ve gıda fiyatlarını küresel olarak etkilediğini anlattı.

ABD'nin jeopolitik etkilere maruz kalan küresel petrol piyasalarının bir parçası olduğunu belirten Yellen, ülkenin küresel petrol piyasasını hareketlendiren şoklardan kendisini izole etmesinin neredeyse imkansız olduğunu ifade etti.

Yellen, fiyatları düşürmek için Rus petrolünün küresel piyasaya akışını sürdürmeye istekli olduklarını ancak Rusya'nın petrol gelirlerini sınırlamaya yönelik Avrupa ülkeleriyle "son derece aktif" görüşmelerde bulunduklarını aktardı.

ABD Kongresinin hanehalklarının yaşadığı maliyet yüklerini hafifletmek için yapabileceği çok şey olduğuna inandığını vurgulayan Yellen, reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmeye, temiz enerji ve uygun fiyatlı konutlara yatırım yapmaya, ailelere çocuk bakım masrafları ve tıbbi masraflar konusunda yardım etmeye yönelik projelerin önemine dikkati çekti.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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