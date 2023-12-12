ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede enflasyonun düştüğünü ve ABD Merkez Bankasının hedefine inmemesi için hiçbir neden olmadığını söyledi. Yellen, iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini ve enflasyonun düştüğünü belirtti.

ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyon düşüyor, Fed'in hedefine inmemesi için neden yok

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkede enflasyonun "anlamlı" bir şekilde düştüğünü ve ABD Merkez Bankasının ( Fed ) hedefine inmemesi için hiçbir neden göremediğini söyledi.

Yellen, The Wall Street Journal tarafından düzenlenen CEO Konseyi Zirvesi'nde ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de enflasyonun "kesinlikle anlamlı bir şekilde" düştüğünü belirten Yellen, mevcut seyirde enflasyonun kademeli olarak Fed'in yüzde 2 hedefiyle uyumlu seviyelere düşmemesi için hiçbir neden göremediğini ifade etti.

Yellen, Kovid-19 salgınından kaynaklanan tedarik zinciri sorunları ile iş gücü piyasasındaki uyumsuzlukların iyileşiyor gibi göründüğüne işaret ederek, iş gücü piyasası oldukça güçlü kalmaya devam ederken enflasyonun düştüğünü aktardı.

İş gücü piyasasının soğuduğunu dile getiren Yellen, ücret artışlarının ise sağlıklı bir hızla devam ettiğini kaydetti.

ABD ekonomisi "yumuşak iniş" yolunda

Yellen, enflasyonu düşürmenin son aşamasının özellikle zor olacağına inanmadığını ifade etti.

Enflasyon beklentilerinin bu süreçte önemli olduğunu vurgulayan Yellen, son verilerin beklentilerin düşüşe geçtiğini gösterdiğini, enflasyon beklentilerinin iyi bir şekilde kontrol altında olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Yellen, reel faiz oranlarının yükseliş eğiliminde olmasının para politikasının bir anlamda sıkılaşmasına neden olduğunu, bunun Fed'in faiz kararını etkileyebilecek faktörlerden biri olduğunu aktardı.

ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yolunda olduğunu kaydeden Yellen, "Bana göre yumuşak iniş, ekonominin büyümeye devam etmesi, iş gücü piyasasının güçlü kalması ve enflasyonun düşmesidir. Bizim de bu yolda olduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki piyasa beklentilerinin aksine yüzde 0,1 artarken yıllık bazda yüzde 3,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşti.