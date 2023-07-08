ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin ve ABD'nin ekonomik kaygıları hakkında doğrudan iletişim kurulması gerektiğini vurguladı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin ve ABD'nin ekonomik kaygıları konusunda doğrudan iletişim kurmaları gerektiğini belirtti. Yellen, Pekin ziyareti sırasında Çinli yetkililerle bir araya geldi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilebileceğini ifade etti. Ayrıca, Çin'in Tayvan yakınlarına savaş uçakları göndermesi de gerginliği artırdı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin ve ABD'nin ekonomik kaygıları konusunda "doğrudan" iletişim kurması gerektiğini vurguladı.

Bloomberg'in haberine göre Yellen, Pekin ziyareti kapsamında Çin dış ticaret ve uluslararası ekonomik ilişkilerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Liu Hı ile bir araya geldi.

Pekin ve Washington'ın doğrudan iletişimde olmaları ve görüşlerini paylaşmaları durumunda, karmaşık ekonomik konularda bile ekonomilerini güçlendirebileceklerini vurgulayan Yellen, ekonomilerinin büyük bir bölümünün etkileşime girme potansiyeli olduğunu söyledi.

Yellen, "Son dönemdeki gerginliklere rağmen, 2022'de ikili ticaret hacminde rekor kırdık. Bu da firmalarımızın ticaret ve yatırım konusunda temasta kalmaları için yeterli alanları olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Çin, Yellen'ın Pekin ziyareti esnasında Tayvan yakınlarına savaş uçakları gönderdi

Öte yandan Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Yellen'ın Pekin ziyareti sırasında, 13 savaş uçağı ve 6 gemiyi Tayvan yakınlarına yolladı.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in gemilerinin Tayvan Boğazı'nı geçtiklerini ve savaş uçaklarının da Tayvan'ın güneybatı "Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ)" girdiğini açıkladı.

Bakanlık, Çin'in askeri eylemlerinin hava, deniz, kara bazlı füze sistemleriyle takip edildiğini ve gerekirse karşılık vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Yellen'ın Pekin ziyaretinden önce Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun doğu harekat alanını ziyaret etmişti.

Yellen'ın 9 Temmuz'a kadar Çin'de kalması bekleniyor

Yellen, ABD Hazine Bakanı olarak ilk kez Çin'i ziyaret ediyor.

İkili ilişkiler ve iklim değişikliği gibi birçok konunun masada olduğu Çin ziyaretine 6 Temmuz'da başlayan Yellen'ın, 9 Temmuz'a kadar bu ülkede kalması bekleniyor.