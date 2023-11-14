ABD Hazine Bakanı Yellen, APEC Ekonomilerinin Önemini Vurguladı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomilerinin küresel ekonomi ve dünyanın ekonomik geleceğinde merkezi bir rol oynadığını belirtti. Yellen, APEC Maliye Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, APEC ekonomileri arasındaki işbirliğinin, iklim değişikliği gibi zorlukların üstesinden gelmede önemli olduğunu ifade etti.

SAN FRANCİSCO, 13 Kasım (Xinhua) -- ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ekonomilerinin, küresel ekonomi ile dünyanın ekonomik geleceğinin merkezinde yer aldığını belirtti.

Yellen, APEC Maliye Bakanları Toplantısı'nın tamamlanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, "APEC ekonomileri arasındaki işbirliği, acil iklim değişikliği tehdidi de dahil olmak üzere hepimizin karşı karşıya olduğu güçlüklerin üstesinden gelinmesinde kilit öneme sahip" dedi.

ABD Hazine Bakanı gazetecilere ayrıca, APEC maliye bakanlarının İsrail-Filistin çatışmasının küresel ekonomik görünüm üzerinde yaratacağı riskleri ele aldıklarını söyledi.

Yellen, "Bölgede yaşananların ekonomiye henüz çok fazla etkisi olmadı ancak endişeliyiz, çatışmaların genişlememesi kritik önemde" dedi.