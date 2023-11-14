ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD-Çin ilişkilerinin doğru yola girdiğini belirtti

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Maliye Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı basın toplantısında, ABD ile Çin arasındaki son temasların iki tarafı da doğru yola sevk ettiğini belirtti. Yellen, ABD-Çin ekonomik ilişkilerinin sorumlu şekilde yönetilmesini kilit önemde bir öncelik olarak gördüğünü ifade etti.

SAN FRANCİSCO, 13 Kasım (Xinhua) -- ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ile Çin arasındaki son temasların iki tarafı da "doğru yola" sevk ettiğini belirtti.

Yellen, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Maliye Bakanları Toplantısı'nın tamamlanmasının ardından Pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında, San Francisco'da geçirdiği süre boyunca "ABD-Çin ekonomik ilişkilerinin sorumlu şekilde yönetilmesini" "kilit önemde bir öncelik" olarak gördüğünü söyledi.

Geçen hafta Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile görüştüğünü belirten Yellen, bu hafta da Çin'in yeni Maliye Bakanı Lan Fo'an ile "verimli bir toplantı" gerçekleştirdiğini ifade etti.