Haberler

ABD Hazine Bakanı: Rusya Yaptırımlarında Ciddi Artış Geliyor

Güncelleme:
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Rusya'ya yönelik yaptırımlarda önemli bir artış açıklayacaklarını duyurdu. Açıklama, Beyaz Saray'da basın toplantısında yapıldı.

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bugün veya yarın Rusya'ya yönelik yaptırımlarda ciddi artış açıklayacaklarını bildirdi.

Bessent, Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD Hazine Bakanı Bessent, "Bugün borsa kapanışından sonra ya da yarın sabah ilk iş olarak Rusya yaptırımlarında ciddi bir artış açıklayacağız." dedi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
