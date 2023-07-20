ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Vietnam ile Ekonomi ve Güvenlik İlişkilerini Geliştirmeyi Öncelik Olarak Görüyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Vietnam ile gelecek yıllarda ekonomi ve güvenlik alanlarında ilişkileri geliştirmeyi öncelik olarak gördüğünü belirtti. Yellen, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüşerek ABD'nin Vietnam'ı önemli bir ortak olarak gördüğünü ifade etti. İki ülke arasındaki ticaretin rekor seviyeye ulaştığını ve ABD'nin Vietnam'ın en büyük ihracat pazarı olduğunu vurgulayan Yellen, gelecek yıllarda ekonomi ve güvenlik alanlarında ilişkileri derinleştirmeye öncelik vereceklerini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkesinin gelecek yıllarda Vietnam ile ekonomi ve güvenlik alanlarındaki ilişkileri geliştirmeyi "öncelik" olarak gördüğünü söyledi.

Hindistan'ın ardından rotayı Vietnam'a çeviren Yellen, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile bir araya geldi.

ABD Hazine Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre, Yellen, ABD'nin Vietnam'ı "özgür ve açık" Hint-Pasifik'in inşasında "önemli bir ortak" olarak gördüğünü ifade etti.

İki ülke ticaretinin geçen yıl rekor seviyeye ulaştığını ve ABD'nin Vietnam'ın en büyük ihracat pazarı olduğunu belirten Yellen, ABD hükümetinin gelecek yıllarda Vietnam ile ekonomi ve güvenlik alanlarındaki ilişkileri derinleştirmeye "öncelik" verdiğini vurguladı.

Yellen, Çin ile başladığı Hint-Pasifik gezisi çerçevesinde 16 Temmuz'da G20 Hazine ve Maliye Bakanları Toplantısı'na katılmak için Hindistan'ın Gujarat eyaletine gitmişti.