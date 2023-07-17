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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türkiye'nin ekonomik görünümünü ve politika yönünü görüştü

Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştü. Yellen, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Hindistan'da bulunuyordu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü bildirildi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Hindistan'da bulunan Yellen'ın, buradaki temasları kapsamında Şimşek ve Erkan ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Yellen'ın, Şimşek ve Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, görüşmede ayrıca, küresel ekonomik sorunları ele almak ve iki ülke ekonomisinde refahı artırmak için Türkiye ve ABD'nin G20'de dahil nasıl birlikte çalışabileceğinin ele alındığı kaydedildi.

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Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Janet Yellen Türkiye Maliye Ekonomi Haberler

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