ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin ile Ekonomik Rekabet Arayışında

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerikalı işçiler ile firmalara fayda sağlayan ve küresel zorluklar üzerinde işbirliği yapmak için Çin ile sağlıklı bir ekonomik rekabet arayışında olduklarını ifade etti. Yellen, dört günlük Çin ziyaretine başladı ve ikili ilişkiler, iklim değişikliği gibi konuları ele almak üzere Çinli yetkililer ve iş dünyasının liderleriyle görüşecek.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Amerikalı işçiler ile firmalara fayda sağlayan ve küresel zorluklar üzerinde işbirliği yapmak için Çin ile sağlıklı bir ekonomik rekabet arayışında olduklarını ifade etti.

İkili ilişkiler ve iklim değişikliği gibi birçok konunun masada olduğu dört günlük Çin ziyaretine başlayan Yellen, Twitter'dan ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Çinli yetkililer ve iş dünyasının liderleriyle görüşmek üzere Pekin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Yellen, "Amerikalı işçiler ile firmalara fayda sağlayan ve küresel zorluklar üzerinde işbirliği yapacak sağlıklı bir ekonomik rekabet arayışındayız." ifadelerini kullandı.

Yellen, gerektiğinde ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için harekete geçeceklerini vurgulayarak, "Bu gezi, iletişim kurmak ve yanlış iletişimden veya yanlış anlaşılmadan kaçınmak için bir fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetimini bir dizi konu üzerinde iki ülke arasındaki iletişimi derinleştirmekle görevlendirdiğine işaret eden Yellen, ziyareti sırasında bunu yapmayı istediğini aktardı.

Yellen'ın, dört gün sürecek ziyareti kapsamında üst düzey Çinli yetkililerle çeşitli ikili konuları ele alması bekleniyor. Yellen'ın temaslarında iklim değişikliği ve borç sıkıntısı gibi küresel sorunları da gündeme getireceği belirtiliyor.

ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son yıllarda Tayvan, çip ticareti, ABD toprakları üzerinde uçan ve Çin'e ait casus balon iddiaları gibi konular nedeniyle gerilmişti.

Yellen'ın ziyareti, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın geçen ay Pekin'e yaptığı ziyaretin hemen ardından geldi.