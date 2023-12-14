ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'i ikinci kez ziyaret etmeyi planlıyor

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, gelecek yıl Çin'i ikinci kez ziyaret etmeyi planladığını belirtti. Yellen, ABD ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin sürdürülmesi ve zorlu endişe konularının görüşülmesi için iletişimi dayanıklı hale getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, zorlu endişe konularını görüşmek üzere gelecek yıl Çin'i ikinci kez ziyaret etmeyi planladığını belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, Yellen'ın bugün ABD-Çin İş Konseyi'nin 50. yıl dönümü yemeğinde yapmayı planladığı konuşmanın metninden alıntıları paylaştı.

ABD ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yellen, kendisi ve diğer ABD'li yetkililerin ABD'nin Çin ile bağlarını kesmeye çalışmadığını defalarca belirttiğini anımsattı. Yellen, "Bu hem ekonomimize zarar verir hem de küresel anlamda olumsuz sonuçlar doğurur." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Çin'le her iki tarafın da yararına olan sağlıklı bir ekonomik ilişki sürdüreceğini vurgulayan Yellen, küresel zorluklara karşı Çin ile işbirliği yapmaya çalışacaklarını kaydetti.

"İletişimimizi dayanıklı hale getirmeyi hedefliyoruz"

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin 2024'teki ana önceliklerine de değinen Yellen, ABD'nin ABD-Çin ikili ekonomik ilişkilerini sorumlu bir şekilde yönetmeye devam etmeyi hedefleyeceğini aktardı.

Yellen, ABD ve Çin'in şiddetle anlaşamadığı birçok alan ve her iki ülkeyi de etkileyecek şok riskinin her zaman olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tüm anlaşmazlıklarımızı çözmeye ya da tüm şoklardan kaçınmaya çalışmıyoruz. Bu hiçbir şekilde gerçekçi değil. Ancak iletişimimizi dayanıklı hale getirmeyi hedefliyoruz ki, aynı fikirde olmadığımızda, şoklar meydana geldiğinde, yanlış anlaşılmaların tırmandırılıp zarara yol açmasını önlemiş oluruz."

Çalışmalarına zorlu koşullara dayanabilecek dayanıklı iletişim kanalları kurarak başladıklarına işaret eden Yellen, "Gelecek yıl çalışma grupları düzenli olarak toplanmaya devam edecek ve Hazine Bakanı olarak Çin'e ikinci seyahatimi yapmayı planlıyorum. Gündemin önemli bir kısmı, mevkidaşımla zorlu endişe alanlarının görüşülmesine odaklanacak." ifadelerini kullandı.

Yellen, Çin'in planlarını, özellikle Çin'in yerel yönetim borçları ve emlak piyasasıyla ilgili zorluklara nasıl yanıt vermeyi planladığını veya ekonomisinde beklenmedik zayıflıklar ortaya çıkması durumunda nasıl yanıt verebileceğini anlamanın, ABD'de politika oluşturmakla görevli olanlar için hayati önem taşıdığını kaydetti.

Trump yönetiminin politikalarını eleştirdi

Yellen, Trump yönetimini, altyapı ve ileri teknoloji gibi kritik alanlarda yurt içinde yatırım yapma konusunda başarısız olurken, ülkenin ortakları ve müttefikleriyle onlarca yılda kurulan ve güçlendirilen ilişkileri de ihmal etmekle eleştirerek, "Bu, ulusların tam tersi bir yaklaşım benimsemesini gerektiren rekabetçi bir küresel ekonomide Amerika'yı daha savunmasız ve daha izole hale getirdi. Küresel duruşumuza zarar verdi ve Amerikan şirketleri ile çalışanları için önemli ekonomik fırsatların kaçırılması anlamına geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Biden yönetiminin Çin'e yönelik stratejisinin yurt içinde yatırım yapma ve yurt dışında ittifakları yeniden inşa etmekle başladığını kaydeden Yellen, yurt içinde yatırım yapmalarının yanı sıra Hint-Pasifik ülkeleri de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelerle ekonomik bağları derinleştirdiklerini aktardı.