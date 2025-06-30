ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Ticaret Anlaşmaları Uyarısı

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bazı ülkelerle ticaret anlaşmalarında sonuç alınamazsa tarifelerin yeniden 2 Nisan seviyelerine döneceği uyarısında bulundu. Bessent, ticaret görüşmelerinin tamamlanması için baskının artacağını belirtirken, ABD Merkez Bankası'nın yeni başkanını belirleme sürecine de dikkat çekti.

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "inatçı" davranmaları nedeniyle bazı ülkelerle ticaret anlaşmasına varamamaları durumunda, tarifelerin 2 Nisan'da ilan edilen seviyelerine geri dönebileceğini belirtti.

Bessent, Bloomberg televizyonunda ekonomi gündemine dair soruları yanıtladı.

Mevcut tahvil faizi seviyelerinden uzun vadeli borçlanmamaları gerektiğini söyleyen Bessent, enflasyonun düşük olduğunu, faizlerin de buna paralel olarak düşebileceğini dile getirdi.

Bessent, ABD Merkez Bankasının (Fed) yeni başkanı olarak isminin geçtiği anımsatılarak sorulan soru üzerine şunları kaydetti:

"Başkan ne isterse onu yapacağım ama bence Washington'daki en iyi iş benimki. Başkan'ın liderliğinde çok ilerleme kaydediyoruz. Vergi tasarısını 4 Temmuz'a kadar masasına koyacağız. Ticaret görüşmelerini tamamlayacağız, bu nedenle büyük bir ivme yakaladığımızı düşünüyorum ve gelecek haftalar ve aylar boyunca da Başkan (Jerome) Powell'ın yerine geçecek kişi üzerinde çalışacağız."

"Son haftaya girerken ticaret anlaşması telaşı olacak"

Gelecek hafta dolacak 90 günlük tarife erteleme süresi öncesindeki muhtemel ticaret anlaşmalarına dair soru üzerine Bessent, "Göreceğiz ancak her zaman olduğu gibi, baskı arttıkça son haftaya girerken bir telaş olacak." diye konuştu.

Bessent, tarife ve tarife dışı engelleri aşağıya çekmek ve para birimini avantaja çevirmeyi bırakmak gibi konularda ülkelerden görülmemiş teklifler aldıklarını kaydetti.

Tarife erteleme süresinin değişip değişmeyeceğine ilişkin Bessent, bu durumun ABD Başkanı Donald Trump'a bağlı olacağını ifade etti.

Bessent, "İyi niyetle müzakere eden ülkeler var ancak ülkeler, inatçı davranmaları nedeniyle anlaşmaya varamazsak, 2 Nisan seviyelerine geri dönebileceğimizin farkında olmalılar. Umarım bunun olması gerekmez." dedi.

ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da ABD'nin ticaret partnerlerine uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkeye göre değişen orandaki gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Trump, 9 Nisan'da ise Çin hariç diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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