ABD Hazine Bakanı Bessent'ten Fed'e İç Denetim Çağrısı

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ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed'in para politikası dışındaki faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir iç denetim yapılması gerektiğini belirtti. Bessent, Fed'in bağımsızlığının tehlikede olduğunu savunarak, bu durumun kamu güvenini zedeleyebileceğini ifade etti.

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) para politikası dışındaki faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir iç denetim yürütmesi gerektiğini kaydetti.

Bessent, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CNBC'ye verdiği röportajda, Fed'in incelenmesi çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Fed'in para politikası dışındaki faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir iç denetim yürütmesi gerektiğini düşündüğünü vurgulayan Bessent, " Fed'in görev alanının giderek genişlemesi ve kurumsal yapısının büyümesi, bankayı para politikası misyonunun bağımsızlığını tehlikeye atabilecek alanlara sürüklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bessent, Fed'in bağımsızlığının ABD ekonomisinin sürdürülebilir büyümesi ve istikrarının temel taşlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Ancak bu özerkliğin, Fed'in temel misyonunun ötesindeki alanlara yönelmesiyle tehdit altına girdiğini savunan Bessent, "Bu durum, Fed'in para politikası konusundaki değerli bağımsızlığına gereksiz yere gölge düşüren haklı eleştirilere neden olmaktadır." ifadesini kullandı.

Bessent, Fed'in bina yenileme projesinin hukuki dayanağı hakkında bir bilgisi veya görüşü olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ancak, yıllık 100 milyar dolardan fazla işletme zararı açıklayan bir kurumun böyle bir projeye girişme kararının mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğine inanıyorum. Fed, para politikası çerçevesini düzenli olarak gözden geçirmektedir. Fed yönetiminin aynı şekilde, kurumun tüm görev alanlarını içeren kapsamlı bir kurumsal inceleme yapmasını, bu incelemeyi yayımlamasını ve çıkan sonuçlara göre harekete geçmesini tavsiye ederim. Bu adım, Fed'in Amerikan halkı nezdindeki güvenilirliğini artırarak, ülkenin para politikasını yönlendirme konusundaki temel misyonunu daha da güçlendirecektir."

Fed binası renovasyonu ile ilgili tartışmalar sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Fed Başkanı Jerome Powell'ı 2,5 milyar dolarlık Fed binasının yenilenmesi konusunda Kongre'yi yanlış yönlendirmekle suçlamıştı.

Trump da Fed binasına yapılan masrafa işaret ederek, "Bu bir renovasyon, nasıl olur da 2,5 milyar dolar harcarsınız?" ifadesini kullanmıştı.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Russell Vought, Powell'a gönderdiği mektupta, Fed binası renovasyonu konusunda sorular sormuş, Powell'dan bunları yanıtlamasını istemişti.

Powell, Vought'a yazdığı yanıt mektubunda, suçlamalara açıklık getirmiş, kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanma sorumluluğunu ciddiyetle ele aldıklarını ve projenin 2017'de onaylanmasından bu yana titizlikle denetlendiğini belirtmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Anna Paulina Luna da renovasyon projesine ilişkin "yeminli yalan beyanda bulunduğu" gerekçesiyle Powell'a yönelik soruşturma açılması için Adalet Bakanlığına başvuru yapmıştı.

Fed, internet sitesinde bina yenileme projesinin detaylarına yer vermiş, devam eden inşaatın fotoğrafları ile videosunu paylaşmıştı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
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