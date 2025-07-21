ABD Hazine Bakanı Bessent: Fed'in Başarısı İncelenmeli

NEW ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) bir kurum olarak başarılı olup olmadığının incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Bessent, CNBC televizyonunda katıldığı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ı, Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden alma planından vazgeçirmeye çalıştığı yönündeki haberin doğru olup olmadığı sorulan Bessent, bu gibi haberlerdeki sorunun "bilgi sızdıran kişilerin kısmi bilgiye sahip olması" ve "gazetelerin üst düzey bir başkana alışık olmaması" olduğunu ifade etti.

Bessent, Trump'ın bilgili bir başkan olduğunu vurgulayarak, Başkan'ın bir dizi görüş aldıktan sonra karar verdiğini dile getirdi.

Trump'ın Powell'ı kovmasının iyi bir fikir olup olmadığına ilişkin soru üzerine Bessent, "Bence yapmamız gereken Fed'in bir kurum olarak tamamını ve başarılı olup olmadıklarını incelemek." diye konuştu.

Bessent, tarifeler konusunda "felaket tellallığı" yapıldığına işaret ederek buna rağmen çok az enflasyon görüldüğünü kaydetti.

Senatör Elizabeth Warren'ın "Powell görevden alınırsa piyasaların çökeceği" görüşüne yönelik düşünceleri sorulan Bessent, varsayımlar üzerine konuşmayacağını belirtti.

Bessent, Powell'ın görev süresinin gelecek yıl mayıs ayında dolacağını, ocak ayında da Fed Yönetim Kurulunda bir koltuğun boşalacağını anımsattı.

Verimli ticaret görüşmeleri yürütülen ülkeler için gümrük tarifeleri son tarihin uzatıp uzatılmayacağı sorusu üzerine de Bessent, "Başkanın ne yapmak istediğini göreceğiz. Ancak bir şekilde 1 Ağustos tarifelerine dönersek, daha yüksek gümrük vergisi seviyesinin bu ülkeler üzerinde daha iyi anlaşmalar yapmaları için daha fazla baskı yaratacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.