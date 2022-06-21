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ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo, mevkidaşı Elitaş ile görüşecek

AA - Merve Özlem Çakır - Ekonomi
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ABD Hazine Bakan Yardımcısı Adeyemo, mevkidaşı Elitaş ile görüşecek

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Türkiye temasları kapsamında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile bir araya gelecek.

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Türkiye temasları kapsamında Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile bir araya gelecek.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Adeyemo, perşembe günü Elitaş ile görüşecek.

Adeyemo, temasları kapsamında cuma günü de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşmelerde bulunacak.

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AA / Merve Özlem Çakır - Ekonomi

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