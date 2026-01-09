Haberler

ABD'de hanehalkı varlıkları geçen yılın üçüncü çeyreğinde arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlıkları, 2025'in üçüncü çeyreğinde 181,6 trilyon dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Hisse senedi ve gayrimenkul varlıkları önemli artış gösterirken, hanehalkı borcu da yıllık bazda yüzde 4,1 oranında yükseldi.

NEW ABD'de hanehalkı varlıkları, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 181,6 trilyon dolara yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in üçüncü çeyreğine ilişkin "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkede hanehalkı ve kar amacı gütmeyen kuruluşların net varlıkları, yılın üçüncü çeyreğinde 181,6 trilyon dolara çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Söz konusu varlıklar, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5 artarken 2024'ün aynı dönemine kıyasla da yüzde 7,7 yükseldi.

ABD'de hanehalkı varlıkları, 2025'in ilk çeyreğinde 168,4, ikinci çeyreğinde 175,6 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Üçüncü çeyrekte hisse senedi varlıklarının değeri 5,5 trilyon dolar ve gayrimenkul varlıklarının değeri 0,3 trilyon dolar arttı.

Hanehalkı borcu ise geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,1 arttı.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 2,3 artarken, mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 3,2 yükseldi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Bomba transfer iddiası
Kumar yüzünden canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi

Canına kıyan öğretmenin son isteğini Sedat Peker yerine getirdi
Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı

Köy alarma geçti! Giriş çıkışlar yasaklandı, tam karantina uygulanıyor
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı

Fenerbahçe'den sürpriz adım! İrfan Can'ı Anadolu ekibine kiraladılar
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı