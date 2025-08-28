ABD GSYH Verilerini Blokzincir Üzerinden Yayınlamaya Başladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini blokzincir teknolojisi üzerinden yayımlamaya başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bunun, federal bir kurumun ekonomik verileri blokzincir üzerinden yayımlaması açısından bir ilk olduğu bildirildi.

Açıklamada, temmuz ayı verilerinden başlayarak GSYH verilerinin blokzincir üzerinden yayımlanacağı aktarıldı.

GSYH verilerinin resmi hash kodunun Bitcoin, Ethereum, Solana, TRON, Stellar, Avalanche, Arbitrum One, Polygon PoS, ve Optimism olmak üzere dokuz blokzincirde paylaşıldığı belirtilen açıklamada, gelecekteki veri setlerinin yayımlanma kapsamının genişletilmeye ve yenilikler yapılmaya devam edileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, "Amerika'nın ekonomik gerçeğini daha önce hiç olmadığı kadar değiştirilemez ve küresel erişime açık hale getiriyoruz ve dünyanın blokzincir başkenti rolümüzü pekiştiriyoruz." ifadelerini kullandı. ???????

ABD Ticaret Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, ülkede GSYH bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 artmıştı.