ABD Gelir İdaresi, Vergi Kaçakçılığına Karşı Yapay Zeka Kullanacak

ABD Gelir İdaresi (IRS), vergilerden kaçınmaya yönelik planları tespit etmek için yapay zeka ve gelişmiş teknolojileri kullanarak, ortalama vergi mükelleflerinin üzerindeki yükü azaltmayı hedeflediğini bildirdi. IRS, vergi uyumunda adaleti yeniden tesis etmek için yüksek gelirlilere ve büyük şirketlere daha fazla dikkat verecek.

NEW ABD Gelir İdaresi (IRS), vergilerden kaçınmaya yönelik planları tespit etmek için yapay zeka ve gelişmiş teknolojileri kullanarak, ortalama vergi mükelleflerinin üzerindeki yükü azaltmayı hedeflediğini bildirdi.

IRS'den yapılan açıklamada, ülkenin vergi yasalarını kötüye kullanan yüksek gelirliler ve büyük şirketlere daha fazla dikkat verilerek vergi uyumunda adaleti yeniden tesis etmek için kapsamlı bir çabanın başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu çabanın, IRS ekiplerinin vergi kaçakçılığını daha iyi tespit etmesi ile ortaya çıkan tehditleri belirlemesini sağlamak ve vergi mükelleflerinin gereksiz denetimlerle yüklenmesini önlemek için gelişmiş teknolojinin yanı sıra yapay zekanın da yardımıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

Bu çabanın bir parçası olarak IRS'nin yılda 400 bin dolardan az kazananlar için denetim oranlarının artmamasını sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, yüksek gelirlilerin vergide önceliklendirilmesi kapsamında, IRS'nin net geliri 1 milyon doların üzerinde olan ve 250 bin dolardan fazla vergi borcu bulunan vergi mükellefleri üzerindeki çalışmaları yoğunlaştıracağı aktarıldı.

IRS'nin 2024 mali yılında bu üst düzey tahsilat vakalarına odaklanan düzinelerce gelir memuruna sahip olacağı belirtilen açıklamada, kurumun bu kategoride yüz milyonlarca vergi borcu olan yaklaşık 1600 vergi mükellefiyle iletişime geçerek bu çabayı genişletmek için çalışacağı bildirildi.

Açıklamada, IRS'nin ortalama olarak varlıkları 10 milyar dolardan fazla olan hedge fonları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, halka açık ortaklıklar, büyük hukuk firmaları ve diğer sektörler de dahil olmak üzere sektörlerin bir kesimini temsil eden ABD'deki en büyük ortaklıklardan 75'inin incelemesini başlatacağı kaydedildi.

Uyum çabaları artırılacak

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen IRS Komiseri Danny Werfel, kurumun yeni çabasının IRS'nin en zengin mükelleflerin borçlu oldukları tutarın tamamını ödeme konusunda sorumlu tutmasını sağlama konusundaki vaadini yerine getirdiğine dikkati çekti.

Kurumun son 10 yılda vergi uyumunda artan temel boşlukları ele almasının önemine işaret eden Werfel, "Operasyonlarımızın her alanında IRS'de ciddi bir değişim yaşanıyor. IRS, personelin dikkatini en fazla suiistimal edilen alanlara odaklamak için en son teknolojiye yönelik yeni kaynaklar kullanıyor." ifadesini kullandı.

Werfel, adil paylarını ödemekten kaçınmak isteyen zenginler dahil ülkenin vergi sistemi için en büyük riski oluşturanlara yönelik uyum çabalarını artıracaklarını vurguladı.