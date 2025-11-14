ABD Federal Hükümeti Yeniden Açıldı, Kripto Para Piyasasında Temkinli Yaklaşım Devam Ediyor

ABD'de federal hükümet 43 günlük sürecin ardından dün yeniden açılsa da yatırımcıların kripto para birimlerine yönelik yaklaşımının bir süre daha "temkinli" olabileceği değerlendiriliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle federal hükümet, 1 Ekim'de kapandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen geçici bütçe tasarısını dün imzalamasıyla, federal hükümetin çalışmaları başladı.

ABD'de federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapalı kaldığı süre 43 günü bulmuş oldu. Bu süre, ülkedeki en uzun kapanma olarak tarihe de geçti.

Hükümetin kapanmasıyla birçok federal çalışan ücretsiz izne çıkarıldı, finans piyasalarının yakından takip ettiği çok sayıda veri de yayınlanamadı.

ABD'de endeksler ve altının ons fiyatı bu süreçte fiyat rekorlarını geliştirmeye devam ederken, kripto paralar düşüşe geçti.

Hükümetin kapandığı 1 Ekim'de 118 bin dolar seviyelerinde işlem gören bitcoin, dönem içerisinde 100 bin doların altına geriledi ve 96 bin dolar seviyelerinde işlem gördü.

Altcoin olarak bilinen diğer kripto para birimleri de bu dönemde değer kaybederken, kripto para piyasasının toplam değeri de 3,9 trilyon dolar seviyelerinden 3,2 trilyon seviyelerine indi.

Hükümetin açılmasının ardından da kripto paralar düşüşünü sürdürdü.

"Trump yönetiminin kripto dostu açıklamaları devam ediyor"

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Bora Erdamar, ??????????????yakın dönemde kripto paraları başlıca etkileyen unsurları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikası, Trump'ın küresel ticaret politikalarını radikal şekilde dönüştürmeye yönelik açıklamaları, jeopolitik risklerin dalgalı seyri ve ABD'de hükümetin 40 günü aşkın süre boyunca kapalı kalması olarak sıraladı.

Trump'ın, Çin'e yönelik tarifleri artıracağına yönelik söyleminin 10 Ekim'de tüm riskli varlık sınıflarında büyük düşüşe ve paniğe sebep olduğuna dikkati çeken Erdamar, Fed'in faiz indirimine gitmesine rağmen aralık ayındaki toplantıya ilişkin belirsiz açıklamalarının, kripto paraların kısmi toparlanmasının önüne geçtiğini belirtti.

Erdamar, "Hükümetin dün itibarıyla tekrar açılması yeniden pozitif etki yaratsa da buradaki temkinli tutumun ne kadar devam edeceğini öncelikle ETF (borsa yatırım fonu) giriş-çıkışları üzerinden yakından takip etmek önem taşıyor. Bitcoin spot ETF'lerinde geçtiğimiz iki hafta içerinde yaklaşık 2 milyar dolarlık, ethereum spot ETF'lerinde de 800 milyon dolarlık çıkış görüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoinde 100 bin doların hem teknik hem psikolojik olarak kritik bir nokta olduğunu ifade eden Erdamar, şunları kaydetti:

"Bu veriler bize hem kurumsal hem bireysel yatırımcıların hem makro ekonomik gelişmeler açısından temkinli olduklarını, hem de özellikle opsiyon piyasaları üzerinden daha derin düşüşlere karşı kendilerini korumaya aldıklarını gösteriyor. Trump yönetiminin kripto dostu açıklamaları içinde bulunduğumuz bu dönemde de artarak devam ediyor. Öte yandan, bu süreçte yaşanan likidasyonlar ve kayıplar sonrası temkinli havanın dağılması için kurumsal alımlar ve ETF girişleri gibi somut verilere ihtiyaç duyuluyor."