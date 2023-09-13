ABD Federal Hükümeti Ağustosta 89 Milyar Dolar Bütçe Fazlası Verdi

ABD federal hükümeti, ağustos ayında beklenenden daha fazla olan 89 milyar dolarlık bütçe fazlası elde etti. Gelirlerdeki azalış ve harcamalardaki düşüş bu fazlanın oluşmasında etkili oldu.

NEW ABD federal hükümeti, ağustosta açık beklentilerinin aksine 89 milyar dolar bütçe fazlası verdi.

ABD Hazine Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2022'de başlayan ve 30 Eylül 2023'te sona erecek 2023 mali yılının ağustos ayında, federal hükümetin bütçe fazlası 89 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 220 milyar dolar bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe dengesi, geçen yılın aynı ayına kıyasla 309 milyar dolar yükseldi. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 240 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7 azalarak 283 milyar dolara inerken, harcamaları da yüzde 63 düşerek 194 milyar dolara indi.

Ülkede, 2023 mali yılının 11'inci ayı olan ağustos itibarıyla bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 61 artışla 1 trilyon 524 milyar dolar oldu. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 946 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 11 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artışla 5 trilyon 496 milyar dolara çıkarken, gelirler yüzde 10 azalışla 3 trilyon 972 milyar dolara düştü.