ABD'de fabrika siparişleri eylülde beklenenden az arttı

Güncelleme:
ABD'de eylül ayında fabrika siparişleri, bir önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 612,6 milyar dolara ulaştı. Piyasa beklentileri yüzde 0,5 artış yönündeydi.

ABD'de fabrika siparişlerinin tutarı eylülde yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artarak 612,6 milyar dolara çıktı.

Piyasa beklentileri fabrika siparişlerinin bu dönemde yüzde 0,5 artması yönündeydi. Fabrika siparişleri ağustosta yüzde 1,3 artmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,5 artarken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler yüzde 0,1 azaldı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
500
