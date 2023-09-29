ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu, Tesla'yı ırk ayrımcılığı suçlamasıyla dava etti

ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC), Tesla'yı siyahi çalışanlarına yönelik ırk ayrımcılığı yapmakla suçlayarak dava açtı. Komisyon, Tesla'nın ırk temelli hukuka aykırı uygulamaları düzeltmediğini ve siyahi çalışanların maruz kaldığı taciz ve düşmanca çalışma ortamına karşı gerekli adımları atmadığını iddia ediyor.

SAN FRANCİSCO, 29 Eylül (Xinhua) -- ABD Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) Perşembe günü Tesla aleyhine dava açarak, şirketi siyahi çalışanlarına yönelik ırk ayrımcılığına göz yummak suretiyle federal yasaları ihlal etmekle suçladı.

Tesla Nisan 2022'de bir mali dosyada, EEOC'nin şirket hakkında "açık bir soruşturma" yürüttüğünü açıklamış ve komisyon ile uzlaşma sürecine gitmek zorunda kalmıştı. Sürecin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, komisyon Perşembe günü ABD Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi'nde dava açtı.

Davada Tesla, işverenleri ırk temelli hukuka aykırı uygulamaları düzeltmeye çağıran 1964 tarihli Medeni Haklar Yasası'nın 1991 yılında değiştirilen 7. maddesini ihlal etmekle suçlanıyor.

EEOC, bir Tesla fabrikasındaki siyahi çalışanların en az 2015 yılından bu yana "ciddi veya yaygın şekilde ırkçı tacize" ve "düşmanca bir çalışma ortamına" maruz kaldıklarını iddia ediyor.

Dava dilekçesinde siyahi bir işçinin "Tuvaletin her yerine KKK'yi (ırkçı Ku Klux Klan'ı) öven sözler, Nazi propagandasının en tanınmış sembollerinden olan gamalı haç simgesi ve "N" harfi (İngilizce'de siyahiler için kullanılan saldırgan sözcüğün sansürlü kullanımı) yazıldığını gördüm. O kadar iğrenç ve ırkçıydı ki bunu konuşmak bile istemiyorum" sözlerine yer verildi.

Dilekçede, "Siyahi çalışanlar söz konusu hakaret, aşağılama, duvar yazısı ve kötü davranışları Tesla'nın insan kaynakları, çalışan ilişkileri ve idari personeline bildirmiş olmakla beraber, Tesla bu davranışlara karşı gerekli adımları atmayı reddetmiştir" ifadesi yer aldı.

Komisyon, Tesla'nın yasayı ihlal ettiği için para cezası ödemesi ve mağdur kişilere tazminat ödemesi için jürili duruşma talep ediyor.

EEOC ayrıca mahkemeden, ırkçılık yapan Tesla yönetimine kati hüküm vermesini ve Tesla'ya durumu düzeltmek ve gelecekte siyahi işçileri korumak için politikalar oluşturması ve yürütmesi yönünde talimat vermesini talep ediyor.