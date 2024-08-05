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ABD Ekonomisindeki Endişeler Piyasalarda Sert Düşüşe Yol Açtı

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ABD ekonomisine yönelik resesyon endişeleri nedeniyle piyasalarda sert düşüş yaşandı. Borsa İstanbul işlemleri durduruldu, kripto piyasasında 1 milyar dolar silindi ve Japonya borsasında son 37 yılın en büyük düşüşü yaşandı.

(ANKARA)- ABD ekonomisine yönelik resesyon endişelerinin artması piyasalarda sert düşüşe yol açtı. Güne yüzde 6,72'lik düşüşle başlayan Borsa İstanbul işlemleri durdurdu. Panik satışları sebebiyle kripto piyasasında 1 milyar dolar silinirken Japonya borsasında son 37 yılın en büyük düşüşü yaşanıyor.

ABD ekonomisinin beklenenden daha kötü olacağı endişeleri satışları tetikledi piyasalar haftaya düşüşle başladı. Japonya borsası (Nikkei 225) hisse senedi endeksi yoğun satışlar nedeniyle yüzde 12'den fazla geriledi ve devre kesici çalıştırıldı. Kripto piyasasında sert satışlar yaşandı. Bitcoin 50 bin dolar seviyesinin altına indi. Haftaya sert düşüşle başlayan Borsa İstanbul ise devre kesti. Dolar kuru Türkiye piyasalarının açılışının ardından 33,3647 TL'ye kadar yükselerek piyasalar açıkken gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı.

Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Açıklamada şöyle denildi:

"Saat 10: 25: 09 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur."

Borsa İstanbul, saat 10: 25: 09 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesinin tetiklendiğini ve Pay Piyasası'ndaki işlemlerin de durdurulduğunu açıkladı:

"Saat 10: 25: 09 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin ikinci seviyesi tetiklenmiş ve Pay Piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) Pay Senedi Repo Pazarında işlemler geçici olarak durdurulmuştur.

Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikalarında saat 10: 45: 09'da tek fiyat emir toplama, 10: 50: 09'da eşleştirme yapılacak ve 10: 55: 09'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10: 45: 09'da tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10: 55: 09'dan itibaren seans normal akışı ile devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10: 55: 09'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir.

VİOP'taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Repo Pazarı'nda işlemler saat 10: 55: 09'da yeniden başlayacaktır."

Kaynak: ANKA / Ekonomi

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