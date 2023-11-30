ABD Ekonomisi Üçüncü Çeyrekte Güçlü Büyüme Kaydetti

ABD'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) temmuz-eylül döneminde beklentilerin üzerinde artış göstererek yılın üçüncü çeyreğinde en güçlü büyümeyi kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) ise ekonomik faaliyetin yavaşladığını bildirdi.

NEW New York borsası günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,04 artarak 35.430,42 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,09 azalışla 4.550,58 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,16 kayıpla 14.258,49 puana geriledi.

ABD'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) temmuz-eylül döneminde yüzde 5,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Böylece ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde, 2021 yılının son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.

Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşürüldü. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e revize edildi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da geçen hafta yüzde 7,37 ile 10 haftanın en düşük seviyesine indi.

Ülkede 10 yıllık hazine tahvili faizleri de eylül ayından bu yana ilk kez yüzde 4,3'ün altına düştü.

Analistler, güçlü GSYH verileri sonrasında ABD'de olası bir resesyona ilişkin endişelerin hafiflediğini ancak ABD Merkez Bankasının ( Fed ) kısıtlayıcı politikasının süresine ilişkin belirsizliğin devam ettiğini belirtti.

Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun kasım sayısını yayımlayan Fed, ülkede ekonomik faaliyetin ekim ayından bu yana yavaşladığını bildirdi.

Gelecek 6 ila 12 aya ilişkin ekonomik görünümün raporlama dönemi boyunca zayıfladığı belirtilen raporda, "Fiyat artışları bölgeler genelinde büyük ölçüde ılımlı olsa da fiyatlar yüksek kalmaya devam etti." ifadesine yer verildi.

Raporda, çoğu bölgenin ılımlı fiyat artışlarının gelecek yılda da devam etmesini beklediği aktarıldı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, enflasyondaki düşüş eğiliminin muhtemelen devam edeceğine ve ekonomik aktivitenin gelecek aylarda yavaşlayacağına giderek daha fazla ikna olduğunu ifade etti.

Enflasyonda yüzde 2 hedefine giden yolun inişli çıkışlı olacağını söyleyen Bostic, ancak Fed'in o noktaya ulaşacağını belirtti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun yeterli düşüş eğilimi göstermemesi halinde politika yapıcıların faiz oranlarını artırma seçeneğini elinde tutması gerektiğini kaydetti.

Belirsizliklerin olduğu ortamda belirli bir politika yoluna bağlı kalmaya hazır olmadığını dile getiren Barkin, enflasyonun istenilenden daha inatçı olabileceğine inandığını, hala enflasyon konusunda ikna olmadığını anlattı.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, zaman alsa da Fed'in enflasyonun yüzde 2'ye ulaşmasını sağlayacağını vurguladı.

Para politikasının iyi bir noktada olduğunu ifade eden Mester, Fed'in gelen verileri değerlendirmek için samanı olduğunu söyledi.