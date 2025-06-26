ABD Ekonomisi İlk Çeyrekte Beklentilerin Üzerinde Küçüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Ticaret Bakanlığı, yılın ilk çeyreğinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 0,5 oranında daraldığını açıkladı. Ekonominin küçülmesinde ithalat artışı ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu. Önceki tahminler ise daralmanın daha az olacağı yönündeydi.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,5 ile tahminlerden fazla küçülme kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in ocak-mart dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,5 azaldı.

Ülke ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçüldü.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin nisan ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 ve mayıs ayında yayımlanan ikinci tahminde ise yüzde 0,2 daraldığı öngörülmüştü.

ABD'de ekonomi, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,4, geçen yılın genelinde ise yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti.

Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.

Veride yapılan revizyon ise ağırlıklı olarak tüketici harcamaları ve ihracattaki aşağı yönlü revizyonlardan kaynaklandı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ilk çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 3,6'dan 3,7'ye revize edildi. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 2,4 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 3,4'ten 3,5'e çıkarıldı. Endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 2,6'lık artış kaydetmişti.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Akaryakıt indirimi pompaya yansıdı

Ülke tarihinin en büyük indirimi tabelaya yansıdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS çıkışı kızını çiçeklerle karşılayan baba: O dakika dünyalar benim oldu

YKS çıkışı kızına yaptığı kalplere dokunan süper baba konuştu
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı

Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
Yeni takımı çok konuşulur! Morata Galatasaray'dan ayrıldı

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte el sıkıştığı takım
Yeğenini diri diri böyle yaktı

Yeğenini diri diri böyle yaktı
500T otobüs hattının güzergahı değişti

"Üzerinde güneş batmayan hat" için yeni karar! Güzergahı değişti
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.