ABD Ekonomisi İlk Çeyrekte %0,2 Daraldı

ABD Ekonomisi İlk Çeyrekte %0,2 Daraldı
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ABD Ticaret Bakanlığı, ülke ekonomisinin 2025'in ilk çeyreğinde GSYH'nin yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,2 azaldığını açıkladı. Bu, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana kaydedilen ilk daralma olarak dikkat çekiyor. İthalat artışı ve kamu harcamalarındaki azalma büyüme rakamlarını etkiledi.

ABD ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 ile tahminden az daraldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in ocak-mart dönemine ait gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ilk çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 0,2 azaldı.

Geçen ay yayımlanan öncü veride, ABD ekonomisinin 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,3 küçüldüğü öngörülmüştü.

Ülke ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez küçülme kaydetti.

ABD'de ekonomi, 2024'ün son çeyreğinde yüzde 2,4, geçen yılın genelinde ise yüzde 2,8'lik büyüme performansı göstermişti.

Ekonominin yılın ilk çeyreğinde küçülmesinde, ithalattaki artış ve kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,6 artış kaydedildi. Endeks geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,4 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise aynı dönemde yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e revize edildi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bir önceki çeyrekte yüzde 2,6 artmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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