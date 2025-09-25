Haberler

ABD Ekonomisi İkinci Çeyrekte Beklentilerin Üzerinde Büyüdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ekonomisi, 2025'in ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,8 oranında büyüme kaydetti. Bu büyüme, ilk çeyrekteki daralmadan sonra gerçekleşti ve tüketici harcamalarındaki artışla desteklendi.

NEW ABD ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 ile tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in nisan-haziran dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,8 arttı. Böylelikle ülke ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en güçlü büyüme performansını gösterdi.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3 ve ağustos ayında yayımlanan ikinci tahminde ise yüzde 3,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

ABD'de ekonomi, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 0,6 ile 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez daralmıştı.

Ekonominin yılın ikinci çeyreğinde büyümesinde, ithalatın azalması ve tüketici harcamalarının artması etkili oldu.

Veride yapılan revizyon ise temel olarak tüketici harcamalarındaki yukarı yönlü revizyondan kaynaklandı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde bu yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2'den yüzde 2,1'e revize edildi. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 3,4 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,5'ten 2,6'ya çıkarıldı. Endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 3,3'lik artış kaydetmişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
İsrail, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, hedef tahtasına koyduğu ülkenin başkentini vurdu
23 yaşında kulüp başkanı oldu

Ömrünün baharında kulüp başkanı oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yedikleri yemek bir aileyi paramparça etti: 2 çocuk öldü, anne yoğun bakımda

Yedikleri yemekten sonra hayatları kabusa döndü! Evlatları artık yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.