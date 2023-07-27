ABD Ekonomisi İkinci Çeyrekte Beklenenden Fazla Büyüdü

New York borsası, ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde beklenenden fazla büyüme kaydetmesinin ardından güne yükselişle başladı. ABD Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ülkede gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,4 büyüme kaydetti. Şirket finansal sonuçları da piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ederken Meta'nın hisseleri yükseldi.