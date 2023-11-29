ABD Ekonomisi Beklentilerin Üzerinde Büyüdü, New York Borsası Yükselişle Başladı

New York borsası, ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verileri sonrasında güne yükselişle başladı. ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdüğüne dair veriler sonrasında pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi. Ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) temmuz-eylül döneminde yüzde 5,2 artış gösterdi. Böylece ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde, 2021 yılının son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.

NEW New York borsası ABD'de beklentilerin üzerinde gelen büyüme verileri sonrasında güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,2 artışla 35.481,16 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,5 artarak 4.577,54 puana, Nasdaq endeksi yüzde 0,7 artışla 14.382,09 puana yükseldi.

ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdüğüne dair veriler sonrasında pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ülkede gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) temmuz-eylül döneminde yüzde 5,2 artış gösterdi. Böylece ABD ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde, 2021 yılının son çeyreğinden bu yana en güçlü büyümeyi kaydetti.

Üçüncü çeyrekte kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yüzde 2,9'dan yüzde 2,8'e düşürüldü. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,4'ten yüzde 2,3'e revize edildi.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı da geçen hafta yüzde 7,37 ile 10 haftanın en düşük seviyesine indi.

Ülkede mal ticareti açığı ise ekimde aylık bazda yüzde 3,4 artarak 89,8 milyar dolara yükseldi.

Öte yandan, General Motors hisselerinin, şirketin 10 milyar dolarlık hisse geri alım programını açıklaması sonrasında yüzde 10'un üzerinde yükselmesi dikkati çekti.