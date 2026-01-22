Haberler

ABD ekonomisi geçen yıl üçüncü çeyrekte yüzde 4,4 büyüdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Ticaret Bakanlığı, 2025'in üçüncü çeyreğinde ülke ekonomisinin yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,4 büyüdüğünü açıkladı. Bu, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansı oldu. Büyüme, tüketici harcamaları, ihracat, kamu harcamaları ve yatırımlardaki artışla desteklendi.

NEW ABD ekonomisi, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 ile tahminlerin üzerinde büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı, Temmuz-Eylül 2025 dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) güncellenmiş verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH geçen yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 4,4 arttı.

Ülke ekonomisi, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek büyüme performansını kaydetti.

ABD'nin GSYH verisine ilişkin geçen ay yayımlanan öncü verilerde ekonominin 2025'in üçüncü çeyreğinde yüzde 4,3 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülkede ekonomi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,6 ile 2022'nin ilk çeyreğinden bu yana ilk kez daralmış, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,8 büyüme kaydetmişti.

Ekonominin geçen yılın üçüncü çeyreğinde büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat, kamu harcamaları ve yatırımlardaki artışlar ile ithalattaki düşüş etkili oldu.

Veride yapılan revizyonun temel olarak ihracat ve yatırımlardaki yukarı yönlü güncellemelerden kaynaklandığı, bu durumun ise tüketici harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonla kısmen dengelendiği belirtildi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde geçen yılın üçüncü çeyreğinde kaydedilen artış yüzde 2,8 olarak korundu. Söz konusu endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 2,1 artmıştı.

Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da öncü tahminlerdeki gibi yüzde 2,9 olarak hesaplandı. Endeks, bir önceki çeyrekte yüzde 2,6'lık artış kaydetmişti.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olayların dinmediği İran'la ilgili net tavır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor

2 yıllık imzayı atıyor
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu

Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Polis korkusu yaşayan Merve Taşkın Türkiye'yi terk etti

Polis korkusu yaşayan ünlü fenomen Türkiye'den kaçar gibi gitti
Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler 'Bunlar nasıl çocuk?' demeden edemiyor

Videoyu izleyenler "Bunlar nasıl çocuk?" demeden edemiyor
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor

2 yıllık imzayı atıyor
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek müjdeyi verdi! 2026 rekorla başladı
İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası