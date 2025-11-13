ABD Ekonomi Raporu İstihdam Verileri Olmadan Yayınlanacak

NEW Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, ekim ayı istihdam raporunun işsizlik oranı verileri olmadan yayınlanacağını söyledi.

Hassett, katıldığı televizyon yayınında, ekonomi gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Ekim ayında kapanma dolayısıyla hanehalkı anketinin yapılamadığına işaret eden Hassett, "Bu nedenle istihdam raporunun yarısını alacağız. İstihdam kısmını alacağız, ancak işsizlik oranını almayacağız ve bu sadece bir ay için geçerli olacak. Muhtemelen ekim ayında işsizlik oranının ne olduğunu asla kesin olarak bilemeyeceğiz." dedi.

Hassett, 3 Ekim'de yayımlanması gereken eylül ayı istihdam raporunun ise zaten hazır olduğunu ve gelecek hafta açıklanabileceğini kaydetti.

ABD'de Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan önce federal hükümeti finanse edecek geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı.

Harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar faaliyetlerine ara verirken, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki görüş ayrılığı ülke tarihinde en uzun süreli kapanmaya yol açmıştı.

Başkan Donald Trump'ın uzun müzakereler sonrasında Kongre'de kabul edilen geçici bütçe tasarısını imzalamasının ardından hükümet, 43 gün sonra yeniden açılmıştı.

Hükümetin kapanması, enflasyon ve istihdam gibi bazı kritik resmi verilerin yayımlanmasını aksatmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, dün düzenlediği basın toplantısında, "Demokratlar, ekim ayı TÜFE ve istihdam raporlarının muhtemelen hiç yayınlanmamasıyla federal istatistik sistemine kalıcı bir zarar vermiş olabilirler. Yayımlanan tüm ekonomik veriler kalıcı biçimde bozulmuş olacak ve Fed'deki politika yapıcılarımız kritik bir dönemde kör uçuş yapacaklar." ifadelerini kullanmıştı.