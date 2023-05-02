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ABD'den yola çıkan LNG gemisi 6 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşacak

ABD'den yola çıkan LNG gemisi 6 Mayıs'ta Türkiye'ye ulaşacak

Ekonomi Haberleri

ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "La Seine" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 6 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "La Seine" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 6 Mayıs'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 19 Nisan'da ABD'den ayrılan LNG gemisi Cezayir açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 174 bin metreküp kapasiteli geminin, 6 Mayıs'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması bekleniyor.

Malta bandıralı gemi, 2020'de inşa edilmişti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı - Ekonomi

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