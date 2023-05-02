ABD'den Suriye merkezli 2 terör örgütünün finansal destekçilerine yaptırım

ABD yönetimi, Suriye merkezli Heyet Tahrir Şam ve Katibat El Tevhit Vel Cihat terör örgütlerine finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 2 kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC), Türkiye ile ortak şekilde Suriye merkezli terör grupları Heyet Tahrir Şam ve Katibat El Tevhit Vel Cihat'ın 2 finansal destekçisine yaptırım uyguladığı bildirildi.

Açıklamada, Heyet Tahrir Şam'ın lideri ve El Kaide ile bağlantılı olan selefi El Nusra Cephesi'nin mali lideri Omar Alsheak ve Katibat El Tevhit Vel Cihat için silah satın almak amacıyla bağışçılardan fon toplayan Kubilay Sarı'nın yaptırım uygulanan isimler olduğu kaydedildi.

Bölgede şiddetin sürmesine ve istikrarsızlığa neden olan terörist grupların finansmanına karşı ABD ve Türkiye arasındaki işbirliğinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, ABD ile eşzamanlı olarak Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının söz konusu kişilerin mal varlığını dondurma kararı aldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, terörist gruplar uluslararası finansal sisteme erişim arayışına devam ettikçe, ABD'nin ortaklarıyla işbirliğinin bu ağların daha etkili bir şekilde bozulmasına yönelik kabiliyeti artırdığını ifade etti.

Nelson, "Hazine, terörist gruplara fon akışını engellemek ve faaliyet kapasitelerini azaltmak için Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerle birlikte çalışma taahhüdünü sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk ortaklarımızla iş birliği yapma taahhüdümüzü gösteriyor"

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin bölgede şiddeti ve istikrarsızlığı sürdüren terör örgütlerinin finansmanına karşı Türkiye ile işbirliğini sürdürdüğünü belirtti.

Blinken, "Bugünkü eylemimiz, bölgedeki terörün finansman ağlarını bozmak için Türk ortaklarımızla işbirliği yapma taahhüdümüzü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Antony Blinken, ABD'nin, dünya genelinde terörist gruplara fon akışını engellemek için hareket etmeye devam edeceğini vurguladı.

ABD ve Türkiye, 5 Ocak'ta da DEAŞ bağlantılı 4 kişi ve 2 kuruluşa yönelik ortak yaptırım kararı almıştı.