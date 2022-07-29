ABD'den Rusya'nın küresel etki operasyonlarını destekleyen 2 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım - Haberler

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ABD'den Rusya'nın küresel etki operasyonlarını destekleyen 2 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım

ABD'den Rusya'nın küresel etki operasyonlarını destekleyen 2 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım

ABD yönetimi, Kremlin'in küresel etki operasyonlarını ve seçimlere müdahale faaliyetlerini destekledikleri gerekçesiyle 2 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladı.

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ABD yönetimi, Kremlin'in küresel etki operasyonlarını ve seçimlere müdahale faaliyetlerini destekledikleri gerekçesiyle 2 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu yaptırımlarla Rusya'nın ABD'de ve küresel olarak sürdürdüğü kötü amaçlı siyasi etki operasyonlarının hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinin (OFAC) Adalet Bakanlığı ile Kremlin'in küresel kötü amaçlı etki operasyonlarını ve seçimlere müdahale faaliyetlerini destekleyen 2 kişi ve 4 kuruluşa yaptırım uyguladığı kaydedildi.

Yaptırıma tabi tutulan kişi ve kuruluşların Rusya'nın ABD'yi ve Ukrayna da dahil olmak üzere müttefikleri ile ortaklarını manipüle etme ve istikrarsızlaştırma girişimlerinde çeşitli roller oynadığı belirtilen açıklamada, yaptırım kararının ABD hükümetinin özgür ve adil seçimlerin yanı sıra demokratik kurumlar ile süreçleri koruma kararlılığını gösterdiğine işaret edildi.

Açıklamada, pozisyonlarını ve çeşitli şirketlerini Kremlin'in dezenformasyon ve kötü niyetli etki gündemini ilan etmek için kullanan Rus Federal Güvenlik Servisi Üyesi Aleksandr Viktorovich Ionov ile Kamu Girişimi Yaratıcı Diplomasisini Destekleme ve Geliştirme Merkezi'nin kurucusu Natalya Valerievna Burlinova'nın yaptırım uygulanan kişiler olduğu bilgisi paylaşıldı.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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