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ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaret ağını hedef alan yaptırım

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ticaret ağını hedef alan yaptırım

ABD yönetimi, İran'ın Doğu Asya'ya petrol ve petrokimya ürünleri satmasına yardım ettikleri gerekçesiyle kişi ve kuruluşlardan oluşan uluslararası bir ağı yaptırım listesine ekledi.

ABD yönetimi, İran'ın Doğu Asya'ya petrol ve petrokimya ürünleri satmasına yardım ettikleri gerekçesiyle kişi ve kuruluşlardan oluşan uluslararası bir ağı yaptırım listesine ekledi.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, İran şirketlerinden Doğu Asya'ya yüz milyonlarca dolar değerinde petrol ve petrokimya ürününün teslimatı ve satışının kolaylaştırılması için Körfez merkezli paravan şirketler ağının kullanıldığı aktarıldı.

Açıklamada, aralarında İran merkezli Jam Petrokimya Şirketi'nin de bulunduğu kuruluşlar ile kişilerden oluşan uluslararası ağın yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Hazine Müsteşarı Brian Nelson, "ABD, İran ile Ortak Kapsamlı Eylem Planına karşılıklı uyum sağlamaya yönelik bir anlaşmaya varmayı taahhüt ederken, İran petrol ve petrokimya ürünlerinin satışına yönelik yaptırımları uygulamak için tüm yetkilerimizi kullanmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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